Ставропольский край оказался в числе регионов-лидеров по сбору турналога

Ставропольский край вошел в четверку регионов-лидеров России по объему собранного туристического налога за первое полугодие на фоне общего роста поступлений в бюджет.

В текущем году Ставропольский край, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами по сбору туристического налога.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента реализации проектов в сфере туристкой деятельности Минэкономразвития РФ Григория Грушу.

​Он отметил, что за полгода сборы турналога в России выросли на 60% и достигли 5,2 млрд руб благодаря обелению рынка и удвоению числа классифицированных номеров.

​"В основном это четыре крупнейших туристических региона, на чью долю приходится более 50% от исчисленных сумм. Это всем понятные регионы: Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Московская область"

- Григорий Груша

Отметим, на Ставрополье по итогам 2026 года планируют собрать 693 млн руб турналога, что на 6,5% ниже результатов прошлого года. В начале текущего года сборы в регионе составили 138,7 млн руб.

Туристический налог, заменивший курортный сбор, действует на Ставрополье с 1 января 2025 года в 32 муниципалитетах и взимается с классифицированных средств размещения по ставке 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки.