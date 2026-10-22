Пострадавшие от паводков в Крыму получат до 150 тыс рублей

Жители населенных пунктов южного берега Крыма, которые утратили имущество из-за паводков, смогут получить компенсацию, сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.
Отмечается, что размер выплаты — до 150 тыс рублей для тех, кто утратил имущество первой необходимости.
Также врио главы администрации города уточнила, что за частичную утрату имущества предусмотрена выплата в 50 тыс рублей.
"За полную утрату имущества первой необходимости собственнику домовладения из муниципального бюджета может быть выплачена помощь в 150 тыс рублей, за частичную — 50 тыс. Еще по 10 тыс за нарушение жизнедеятельности может получить каждый, кто зарегистрирован в жилом помещении"
— Светлана Шевченко
По ее словам, к работе уже приступила комиссия по установлению фактов повреждения имущества в жилом фонде вследствие ЧС.
Напомним, крымская Ялта пострадала от мощных ливней, обрушившихся на южный берег Крыма с 17 по 20 октября.
На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков.