Пострадавшие от паводков в Крыму получат до 150 тыс рублей

Жители крымской Ялты смогут получить компенсацию в 150 тысяч рублей за утрату имущества в результате паводка.

Жители населенных пунктов южного берега Крыма, которые утратили имущество из-за паводков, смогут получить компенсацию, сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.

Отмечается, что размер выплаты — до 150 тыс рублей для тех, кто утратил имущество первой необходимости.

Также врио главы администрации города уточнила, что за частичную утрату имущества предусмотрена выплата в 50 тыс рублей.

"За полную утрату имущества первой необходимости собственнику домовладения из муниципального бюджета может быть выплачена помощь в 150 тыс рублей, за частичную — 50 тыс. Еще по 10 тыс за нарушение жизнедеятельности может получить каждый, кто зарегистрирован в жилом помещении"

— Светлана Шевченко

По ее словам, к работе уже приступила комиссия по установлению фактов повреждения имущества в жилом фонде вследствие ЧС.

Напомним, крымская Ялта пострадала от мощных ливней, обрушившихся на южный берег Крыма с 17 по 20 октября.

На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков.