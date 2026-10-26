Азербайджан поддержал на пост генсека ООН дипломата из ОАЭ

Власти Азербайджана поддержали выдвижение на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) государственного министра Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ланы Заки Нусейбе, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Айхан Гаджизаде.
Такое решение в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве пояснили тем, что пост главы ООН требует от претендента на столь высокую должность не только высшей квалификации и дипломатического опыта, но и независимости и умения находить точки соприкосновения между государствами‑членами в рамках принципов Устава ООН, говорится в сообщении, передает Sputnik Азербайджан.
"Надеемся, что этот процесс завершится результатом, который внесет вклад в формирование более сильной, эффективной и гибко реагирующей на современные вызовы ООН"
- Айхан Гаджизаде
Ранее Лана Нусейбе представляла Эмираты в ООН в качестве постоянного представителя, после чего занимала посты заместителя министра иностранных дел и госминистра ОАЭ. Власти страны предложили ее кандидатуру на пост главы ООН 21 октября, о чем президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян письменно проинформировал председателя Генассамблеи и Совбез ООН.
Напомним, полномочия нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. На этот пост претендуют экс премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан, экс-министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт и госминистр МИД ОАЭ Лана Нусейбе.