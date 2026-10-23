На первом энергоблоке АЭС "Аккую" успешно завершились испытания оборудования

На турецкой АЭС "Аккую" успешно завершили гидравлические испытания второго контура первого энергоблока, подтвердившие прочность оборудования под повышенным давлением.

В Турции прошли гидравлические испытания оборудования второго контура первого энергоблока АЭС "Аккую", которые подтвердили его прочность. Об этом сообщает пресс-служба АО "Аккую нуклеар" со ссылкой на генерального директора компании Сергея Буцких.

Отмечается, что специалисты проверили парогенераторы и трубы под давлением 12,6 МПа — это на 15% выше стандартных рабочих показателей. Тестирование показало, что системы надежно выдерживают повышенные нагрузки и полностью готовы к следующим этапам запуска.

"Проведенные испытания подтвердили прочность оборудования второго контура, качество монтажа и сварных соединений. Полученные результаты позволяют нам начать подготовку к горячей обкатке первого энергоблока"

- Сергей Буцких

Напомним, АЭС "Аккую" является первой атомной электростанцией, строящейся в Турции. Проект включает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР поколения 3+ мощностью по 1200 МВт каждый и реализуется по уникальной для мировой отрасли модели Build-Own-Operate.