В Ереване допустили запуск TRIPP до подписания мирного договора с Баку

Маршрут Трампа (TRIPP, Зангезурский коридор) может открыться до подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, о такой возможности заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе выступления в парламенте.
"На этот вопрос могу спокойно ответить: да, может"
- Арарат Мирзоян
Дипломат напомнил, что текст документ уже парафирован, при этом и Баку, и Ереван официально не ставят под сомнение содержание договора, и единственное препятствие - необходимость изменений в Конституцию Армении.
Более того, подчеркнул глава МИД Армении, между сторонами уже сейчас установлен мир – на практике, так что запуск TRIPP можно не откладывать.
Министр уточнил, что теоретически было бы логичнее сначала заключить мирный договор, а уже потом приступать к реализации совместных проектов. Но в реальной жизни, добавил он, события могут разворачиваться и по обратной.
Мирзоян указала на то, что совместная работа над TRIPP и другими общими инициативами может простимулировать заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.