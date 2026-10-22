В Ереване допустили запуск TRIPP до подписания мирного договора с Баку

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян счел возможным запуск проекта TRIPP ("Маршрут Трампа") до того, как Баку и Ереван подпишут мирный договор.

Маршрут Трампа (TRIPP, Зангезурский коридор) может открыться до подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, о такой возможности заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе выступления в парламенте.

"На этот вопрос могу спокойно ответить: да, может"

- Арарат Мирзоян

Дипломат напомнил, что текст документ уже парафирован, при этом и Баку, и Ереван официально не ставят под сомнение содержание договора, и единственное препятствие - необходимость изменений в Конституцию Армении.

Более того, подчеркнул глава МИД Армении, между сторонами уже сейчас установлен мир – на практике, так что запуск TRIPP можно не откладывать.

Министр уточнил, что теоретически было бы логичнее сначала заключить мирный договор, а уже потом приступать к реализации совместных проектов. Но в реальной жизни, добавил он, события могут разворачиваться и по обратной.

Мирзоян указала на то, что совместная работа над TRIPP и другими общими инициативами может простимулировать заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.