Трамп: перемирие с Ираном – пустая трата времени

Глава Белого дома назвал перемирие с Ираном пустой тратой времени. Также он заявил, что у США не было выбора, начинать конфликт или нет, но вскоре он завершится.

Перемирие, которое действовало летом между США и Ираном, было пустой тратой времени, такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, у Штатов не было выбора, начинать конфликт или нет, "это следовало сделать уже давно" на фоне угрозы появления у Ирана ядерного оружия. Он добавил, что "очень скоро" война завершится. Также президент США оценил летний режим прекращения огня.

"Мы пошли на небольшое прекращение огня, которое мне не особо нравилось. Я считал это пустой тратой времени"

– Дональд Трамп

В рамках летнего перемирия, стартовавшего 18 июня после подписания меморандума о взаимопонимании, США дали возможность нескольким торговым судам пересечь Ормузский пролив, напомнил Трамп.

"Мы дали пройти (через Ормуз) нескольким судам. Мы хотим быть хорошими, но это, насколько мне известно, было пустой тратой времени"

– Дональд Трамп

Перемирие продлилось меньше месяца, после чего боевые действия возобновились.