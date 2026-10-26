Сирия закрыла КПП на границе с Иорданией после ударов

Контрольно-пропускной пункт "Насиб" на границе Сирии с Иорданией закрыт в целях обеспечения безопасности, следует из заявления главного управления пограничного и таможенного контроля Сирии.
"Объявляем о временном закрытии погранперехода в связи с ситуацией в провинции Дераа. Пассажирское и коммерческое перемещение остановлено в обоих направлениях в целях обеспечения безопасности путешественников и сотрудников пограничной службы"
– заявление управления
Решение было принято в связи с проведением иорданской стороной операций на территории Сирии без согласования с Дамаском. Операция состоялась накануне – в Иордании установили, что экстремисты на юге Сирии связаны с террористами, напавшими ранее на церковь в Эль-Караке.
"Выражаем глубокое сожаление по поводу гибели и ранения жителей Дераа в результате ударов иорданских ВВС"
– заявление управления
Глава управления здравоохранения провинции Дераа на юге Сирии сообщил о гибели семи человек в результате иорданских авиаударов. В списке погибших трое мужчин, одна женщина, трое детей. Травмы получили еще три человека. Удары были произведены ВВС Иордании по объектам в районе Эт-Таф в районе Эль-Мусаммия, а также в окрестностях населенных пунктов Насиб и Музайриб.