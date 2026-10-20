Научный клуб "Биокванториум" заработал в Нальчике

В столице Кабардино-Балкарии начал работать научно-исследовательский клуб "Биокванториум" – там дети и молодежь смогут больше узнать о человеческом организме.

Дети и подростки в Нальчике смогут изучать, как работает человеческий организм, в научно-исследовательском клубе "Биокванториум", который открылся на базе Дворца творчества детей и молодежи в Нальчике, об этом рассказал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

"Это интересный и нужный проект, который состоялся благодаря победе в конкурсе "Росмолодежь. Гранты""

- Казбек Коков

Проект придумал и реализовал член молодежного совета при администрации Нальчика Руслан Жидков.

По словам Кокова, в центре дети смогут почувствовать себя исследователями, заниматься наукой и найти единомышленников.

Уточняется, что в нем занимаются порядка ста человек.