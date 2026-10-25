На ремонт 150 многоквартирных домов потратят свыше 1,2 млрд рублей в Дагестане

Власти Дагестана анонсировали капитальный ремонт более полутора сотен многоквартирных домов. На первом этапе планируется отремонтировать 91 дом.
В Дагестане намерены выполнить капитальный ремонт 152 многоквартирных дома (МКД) в 11 муниципальных образованиях. Об этом рассказали в Минстрое республики.
По данным дагестанского фонда капремонта, на эти цели выделят 1,2 млрд рублей.
"Всего краткосрочный план на 2026-2028 годы предусматривает капремонт 152 многоквартирных домов"
– пресс-служба Минстроя РД
На первом этапе планируется отремонтировать 91 дом.
"В план работ входят замена 77 лифтов в 25 домах, ремонт 77 крыш, 10 фасадов и одного подвала, а также внутридомовых инженерных систем в 52 домах"
– Минстрой республики