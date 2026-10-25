Вестник Кавказа

На ремонт 150 многоквартирных домов потратят свыше 1,2 млрд рублей в Дагестане

Строитель
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана анонсировали капитальный ремонт более полутора сотен многоквартирных домов. На первом этапе планируется отремонтировать 91 дом.

В Дагестане намерены выполнить капитальный ремонт 152 многоквартирных дома (МКД) в 11 муниципальных образованиях. Об этом рассказали в Минстрое республики.

По данным дагестанского фонда капремонта, на эти цели выделят 1,2 млрд рублей.

"Всего краткосрочный план на 2026-2028 годы предусматривает капремонт 152 многоквартирных домов"

– пресс-служба Минстроя РД

На первом этапе планируется отремонтировать 91 дом. 

"В план работ входят замена 77 лифтов в 25 домах, ремонт 77 крыш, 10 фасадов и одного подвала, а также внутридомовых инженерных систем в 52 домах"

– Минстрой республики

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