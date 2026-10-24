Президент Ирана прибыл на саммит ФСЭГ в Москву

Иранский президент Масуд Пезешкиан прибыл в российскую столицу, где он примет участие в VIII саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

В понедельник вечером в Москву прилетел президент Ирана Масуд Пезешкиан, такое сообщение распространила его администрация.

В нем уточняется, что иранский президент в российской столице примет участие в восьмом саммите Форума стран-экспортеров газа. В частности, запланировано выступление Пезешкиана на этом мероприятии.

В программу визита также входят встречи с президентом России Владимиром Путиным и рядом лидеров других стран, принимающих участие в саммите. На повестке дня будет развитие торгово-экономического сотрудничества.