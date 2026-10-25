Замглавы МИД Азербайджана встретился с замгендиректора ЮНЕСКО

Сегодня в Баку состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова с заместителем генерального директора ЮНЕСКО Асой Регнер.

Встреча замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова и заместителя генерального директора ЮНЕСКО Асы Регнер, находящейся с визитом в Азербайджане, состоялась в Баку, рассказали в Управлении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Участники встречи рассмотрели нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и ЮНЕСКО. Были рассмотрены такие сферы, как межкультурный диалог, образование, наука, ИИ, культурное наследие, устойчивый туризм, программа "Человек и биосфера", оказание поддержки странам Африки и малым островным государствам.

В ходе встречи была отмечена важная роль, которую играют в развитии сотрудничества Рамочное соглашение от 2013 года и двусторонний целевой фонд. Ее участники обратили внимание на заинтересованность Баку в дальнейшей поддержке программ и проектов ЮНЕСКО в соответствии с нацприоритетами страны.

Стороны также заявили об удовлетворении активным участием, которое принимает ЮНЕСКО в VII Всемирном форуме межкультурного диалога.

Замглавы МИД Азербайджана рассказал о "Стратегии Азербайджанской Республики по искусственному интеллекту на 2025–2028 годы" и Совете цифрового развития, пояснив, что технологии ИИ используются для развития страны и цифровизации госуслуг.

В свою очередь Аса Регнер выразила благодарность Азербайджану за высокий уровень организации VII Всемирного форума межкультурного диалога и сотрудничество. Замгендиректора ЮНЕСКО дала высокую оценку поддержке, которую Азербайджан оказывает странам Африки, вопросам гендерного равенства, образованию девочек и малым островным государствам, ведь именно эти направления приоритетны для ЮНЕСКО.