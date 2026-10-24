Нетаньяху не смог заставить Трампа ударить по Ирану до выборов в Кнессет – СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог убедить президента США Дональда Трампа нанести совместный удар по Исламской Республике до выборов в израильский парламент – Кнессет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Нетаньяху очень хотел и пытался убедить Трампа в необходимости совместной атаки на Иран до выборов, но Трамп не согласился"
– источник
Отмечается, что одной из причин этого стало предупреждение начальника Генштаба израильской армии Эяля Замира о том, что удар навредит выборам в Израиле и приведет к их переносу или срыву. Как утверждает CNN, об этом он сообщил председателю Комитета начальников штабов ВС США генералу Дэну Кейну.
Также, согласно информации источников, Тель-Авив в последние недели готовился атаковать Тегеран, в связи с чем лоббировал подобные идеи в кругу американских чиновников, но теперь израильское руководство отложило идею об эскалации иранского конфликта.
Теперь Израиль готовится к совместным операциям с США, вероятно, после промежуточных выборов в американский Конгресс, передает телеканал.
Источники пояснили, что Нетаньяху пошел на отсрочку во многом потому, что нуждается в поддержке Соединенных Штатов в области противоракетной обороны.