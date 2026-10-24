Лимиты на продажу топлива отменят в Северной Осетии

Глава Северной Осетии сообщил о том, что в республике планируют отменить лимиты на продажу топлива, которые действовали с конца июля 2026 года.

Власти Северной Осетии рассказали о планах по отмене лимитов на продажу топлива, которые действовали в республике с конца июля 2026 года. Соответствующее заявление сделал Сергей Меняйло, сообщает агентство "15-1 регион".

"Ситуация с топливом в регионе изменилась в лучшую сторону, поставки увеличились, очередей нет"

– Сергей Меняйло

При этом, он отметил, что при необходимости в Северной Осетии вновь начнет действовать программа "Свой регион".

Глава республики рассказал, что в Северной Осетии есть 3,3 тыс т бензина и 1,4 тыс т дизельного топлива. Также около 1,1 тыс т бензина поступило в продажу за последние сутки, уточнил он.

Кроме того, в настоящее время в пути находятся дополнительные поставки: 1,8 тыс т бензина и 2,6 тыс т дизельного топлива, отметил он.

Напомним, летом этого года в связи с топливным кризисом на российском рынке в Северной Осетии ввели временные лимиты на отпуск бензина для жителей соседних республик в рамках региональной программы лояльности "Свой регион".