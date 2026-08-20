Соглашение о сотрудничестве с Узбекистаном в туризме утвердил лидер Азербайджана

Азербайджан и Узбекистан будут сотрудничать в туристической и культурной сферах, президент АР утвердил соответствующие соглашения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указы, которыми утвердил соглашения о сотрудничестве в сферах туризма и культуры, подписанные между Азербайджаном и Узбекистаном в Ташкенте в августе этого года.

Главой государства утверждены "Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан" и "Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан".

Президент поручил министерству иностранных дел направить правительству Узбекистана уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для того, чтобы данные соглашения вступили в силу.