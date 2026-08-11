Азербайджан и Узбекистан поставили амбициозные цели в торговле

Азербайджан и Узбекистан планируют расширить двустороннюю торговлю и инвестиционное сотрудничество, сообщили по итогам встречи министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Узбекистане Рашадом Мамедовым в министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.
Темой встречи стало развитие двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества. Стороны отметили, что товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном в 2025 году достиг $307,3 млн, что на 14,6% больше, чем годом ранее. В первом полугодии текущего 2026 года этот показатель составил $170,3 млн, показав рост на 30,8% в годовом выражении, передает Trend.
"Узбекистан и Азербайджан привержены дальнейшему расширению торгово-инвестиционного сотрудничества и созданию новых возможностей для бизнеса обеих стран"
- сообщение Минпрома Узбекистана
Участники встречи обсудили подготовку двусторонних документов, направленных на дальнейшее расширение экономических связей, в числе которых - дорожная карта по реализации достигнутых договоренностей и программа увеличения взаимной торговли до $1 млрд к 2030 году.
По итогам переговоров были определены дальнейшие шаги по наращиванию двусторонней торговли, продвижению инвестиционных проектов и развитию межрегиональных связей.