Азербайджан и Узбекистан поставили амбициозные цели в торговле

Азербайджан и Узбекистан намерены к 2030 году нарастить взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов – такая цель была озвучена на встрече посла Азербайджана в Узбекистане с министром инвестиций, промышленности и торговли страны.

Азербайджан и Узбекистан планируют расширить двустороннюю торговлю и инвестиционное сотрудничество, сообщили по итогам встречи министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Узбекистане Рашадом Мамедовым в министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

Темой встречи стало развитие двусторонней торговли и инвестиционного сотрудничества. Стороны отметили, что товарооборот между Узбекистаном и Азербайджаном в 2025 году достиг $307,3 млн, что на 14,6% больше, чем годом ранее. В первом полугодии текущего 2026 года этот показатель составил $170,3 млн, показав рост на 30,8% в годовом выражении, передает Trend.

"Узбекистан и Азербайджан привержены дальнейшему расширению торгово-инвестиционного сотрудничества и созданию новых возможностей для бизнеса обеих стран"

- сообщение Минпрома Узбекистана

Участники встречи обсудили подготовку двусторонних документов, направленных на дальнейшее расширение экономических связей, в числе которых - дорожная карта по реализации достигнутых договоренностей и программа увеличения взаимной торговли до $1 млрд к 2030 году.

По итогам переговоров были определены дальнейшие шаги по наращиванию двусторонней торговли, продвижению инвестиционных проектов и развитию межрегиональных связей.