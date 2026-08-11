Иран обсудил с пакистанскими посредниками перспективы урегулирования

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи и главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба МИД ИРИ.
Уточняется, стороны обсудили посреднические усилия Исламабада в процессе ирано-американского урегулирования.
Также, согласно информации пресс-службы, Аракчи и Мунир обсудили последние события в зоне Персидского залива и отметили важность достижение урегулирования в регионе дипломатическими средствами.
"Стороны обсудили последние события в регионе и различные аспекты текущей ситуации"
– пресс-служба МИД ИРИ
Министр иностранных дел Ирана высоко оценил роль пакистанских коллег в роли посредника в диалоге между Тегераном и Вашингтоном, также отмечается в публикации МИД.
"Стороны рассмотрели также последние дипломатические тенденции и предпринимаемые усилия по продвижению политических решений, а также укреплению консультаций и сотрудничества"
– пресс-служба МИД ИРИ