Вестник Кавказа

Иран обсудил с пакистанскими посредниками перспективы урегулирования

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи и главком ВС Пакистана Асим Мунир обсудили процесс ирано-американского урегулирования и обстановку в зоне Персидского залива.

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи и главнокомандующий армией Пакистана Асим Мунир провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба МИД ИРИ.

Уточняется, стороны обсудили посреднические усилия Исламабада в процессе ирано-американского урегулирования.

Также, согласно информации пресс-службы, Аракчи и Мунир обсудили последние события в зоне Персидского залива и отметили важность достижение урегулирования в регионе дипломатическими средствами.

"Стороны обсудили последние события в регионе и различные аспекты текущей ситуации"

– пресс-служба МИД ИРИ

Министр иностранных дел Ирана высоко оценил роль пакистанских коллег в роли посредника в диалоге между Тегераном и Вашингтоном, также отмечается в публикации МИД.

"Стороны рассмотрели также последние дипломатические тенденции и предпринимаемые усилия по продвижению политических решений, а также укреплению консультаций и сотрудничества"

– пресс-служба МИД ИРИ 

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