До конца года "Армхи" определится с новыми объектами

Институт развития "Кавказ.РФ" ведет проектирование семи новых объектов инфраструктуры ингушского курорта "Армхи", работы завершат к концу 2026 года.

Уже до конца текущего 2026 года в Ингушетии завершится проектирование семи новых объектов инфраструктуры курорта "Армхи", сообщил по итогам совещания с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"В рамках утвержденной дорожной карты "Кавказ.РФ" ведет проектирование автомобильных дорог, инженерных сетей, горнолыжных трасс, системы искусственного оснежения, многофункционального центра и пассажирской канатной дороги. Планируем завершить проектирование в этом году и перейти к реализации"

- Махмуд-Али Калиматов

Также участники совещания обсудили вопросы водоснабжения курорта. Для этого управляющий туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе институт развития "Кавказ.РФ" направит заявку единому оператору водоснабжения республики, который сформирует технические условия для расчета необходимых мероприятий и их стоимости, говорится в сообщении.