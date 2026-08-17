США и ОАЭ обсудили Иран и Ормузский пролив

Американский госсекретарь Марко Рубио и советник президента ОАЭ в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию вокруг Ирана и безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности президента ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян обсудили ситуацию вокруг Ирана и судоходства в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

"Рубио и Аль Нахайян обсудили ряд вопросов региональной безопасности, в том числе ситуацию в Ливане, а также дальнейшую координацию действий США и ОАЭ по привлечению к ответственности Ирана и его сторонников в регионе"

- Томми Пиготт

Он также отметил, что в ходе диалога Марко Рубио отдельно указал на важность сохранения свободы навигации через Ормузский пролив.

Напомним, ранее объем перевозок через Ормузский пролив сократился до минимальных значений. Это произошло после сообщений об атаках на три судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) во время их следования по этому маршруту.