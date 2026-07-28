Азербайджан увеличил производство ветровой электроэнергии в 22 раза

Производство электроэнергии на ветряных электростанциях Азербайджана в январе-июле 2026 года выросло в 22 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Азербайджане за семь месяцев 2026 года общий объем выработки электроэнергии составил 15 млрд 172 млн кВт·ч, снизившись на 3% по сравнению с январем-июлем прошлого года. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.

Из общего объема выработанной электроэнергии 14 млрд 734,9 млн кВт·ч пришлось на товарную электроэнергию. Ее производство в годовом выражении снизилось на 2,5%.

Тепловые электростанции за отчетный период произвели 11 млрд 441,5 млн кВт·ч электроэнергии, что на 8,7% меньше показателя за январь-июль 2025 года.

Гидроэлектростанции увеличили производство на 5,6%, до 2 млрд 195,7 млн кВт·ч, а солнечные электростанции выработали 350 млн кВт·ч, что на 5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Производство электроэнергии за счет сжигания биомассы и отходов составило 141 млн кВт·ч, увеличившись на 6,7%, а выработка на ветряных электростанциях достигла 606,4 млн кВт·ч, увеличившись в 22 раза по сравнению с январем-июлем 2025 года.