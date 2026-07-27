Азербайджан увеличил доходы от экспорта сахара более чем в 3 раза в 2026 году

В первом полугодии 2026 года Азербайджан увеличил импорт сахара и кондитерских изделий на 12,5% до более чем $130 млн, а экспорт этой продукции вырос в 3,3 раза до $73,5 млн.

Азербайджан в январе-июне 2026 года импортировал сахар и кондитерские изделия из него на общую сумму $131,6 млн. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет АР.

Республика закупает как готовый белый сахар, так и сырец для переработки на местных заводах, при этом общий объем импорта за шесть месяцев вырос на 12,5%. В 2025 году было ввезено 340 тыс т сахара-сырца на $176,55 млн от основного поставщика Бразилии, а также из Колумбии, Маврикия и ОАЭ.

По итогам первой половины 2026 года экспорт сахара и кондитерских изделий вырос в 3,3 раза и достиг $73,5 млн.

Ключевыми направлениями сбыта остаются Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан, к которым в текущем году добавились Кыргызстан, Россия и Грузия. Если в 2025 году зарубежным партнерам из 14 стран было поставлено 85 162 т белого сахара на $60,5 млн, то только за первый квартал 2026 года отгрузки увеличились в 4,7 раза до 42,5 тыс т на сумму $27,9 млн.