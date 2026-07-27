Трамп оказал Нетаньяху не самый теплый прием - СМИ

По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп оказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху менее теплый прием в Вашингтоне из-за военной операции против Ирана.

Президент США Дональд Трамп на прошедших во вторник переговорах в Вашингтоне оказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху менее теплый прием. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как подчеркивают собеседники издания, глава израильского правительства несколько месяцев пытался согласовать данные переговоры и по прибытии в американскую столицу обладал заметно меньшим авторитетом и влиянием по сравнению с прошлыми визитами.

Причиной такого отношения стала затянувшаяся военная кампания против Ирана. Боевые действия идут дольше изначальных расчетов президента США, и накануне визита Дональд Трамп в разговорах с окружением прямо выражал недовольство премьером Израиля.

Отметим, ранее Дональд Трамп написал в Truth Social об успешной встрече и обсуждении важных вопросов. Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News также назвал прошедшие переговоры одними из лучших за все время.