Вестник Кавказа

Трамп оказал Нетаньяху не самый теплый прием - СМИ

Трамп оказал Нетаньяху не самый теплый прием - СМИ
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп оказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху менее теплый прием в Вашингтоне из-за военной операции против Ирана.

Президент США Дональд Трамп на прошедших во вторник переговорах в Вашингтоне оказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху менее теплый прием. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как подчеркивают собеседники издания, глава израильского правительства несколько месяцев пытался согласовать данные переговоры и по прибытии в американскую столицу обладал заметно меньшим авторитетом и влиянием по сравнению с прошлыми визитами.

Причиной такого отношения стала затянувшаяся военная кампания против Ирана. Боевые действия идут дольше изначальных расчетов президента США, и накануне визита Дональд Трамп в разговорах с окружением прямо выражал недовольство премьером Израиля.

Отметим, ранее Дональд Трамп написал в Truth Social об успешной встрече и обсуждении важных вопросов. Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News также назвал прошедшие переговоры одними из лучших за все время.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1375 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.