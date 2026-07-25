Вестник Кавказа

США многократно окупят расходы на военную операцию против Ирана - Трамп

США многократно окупят расходы на военную операцию против Ирана - Трамп
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Дональд Трамп уверен, что США смогут многократно окупить все затраты на военную операцию против Ирана, а также рассчитывают заключить с ним мирное соглашение.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона многократно окупить расходы на военную операцию против Ирана. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.

"В случае с Венесуэлой война окупилась многократно, то же самое произойдет и с Ираном"

- Дональд Трамп

По словам главы государства, США получают от Венесуэлы миллиарды долларов, и аналогичного исхода он ждет от Ирана. При этом президент уверен, что у Вашингтона есть шансы на подписание мирного договора.

"Они захотели встретиться, поэтому мы встречаемся. Посмотрим, что произойдет, есть шансы на то, что мы сможем заключить сделку"

- Дональд Трамп

Напомним, ранее в июле американский военный министр Пит Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против Ирана составляют порядка $37,5 млрд.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
965 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.