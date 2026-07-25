США многократно окупят расходы на военную операцию против Ирана - Трамп

Дональд Трамп уверен, что США смогут многократно окупить все затраты на военную операцию против Ирана, а также рассчитывают заключить с ним мирное соглашение.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона многократно окупить расходы на военную операцию против Ирана. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.

"В случае с Венесуэлой война окупилась многократно, то же самое произойдет и с Ираном"

- Дональд Трамп

По словам главы государства, США получают от Венесуэлы миллиарды долларов, и аналогичного исхода он ждет от Ирана. При этом президент уверен, что у Вашингтона есть шансы на подписание мирного договора.

"Они захотели встретиться, поэтому мы встречаемся. Посмотрим, что произойдет, есть шансы на то, что мы сможем заключить сделку"

- Дональд Трамп

Напомним, ранее в июле американский военный министр Пит Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против Ирана составляют порядка $37,5 млрд.