США перехватили 17 торговых судов после возобновления морской блокады Ирана

Военно-морские силы США с момента возобновления режима морской блокады перехватили 17 связанных с Ираном коммерческих судов, следующих через Ормузский пролив.

Американские военные перехватили 17 связанных с Ираном торговых судов в Ормузском проливе после возобновления морской блокады. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

"Силы CENTCOM перенаправили 17 коммерческих судов, вывели из строя два судна и взяли на абордаж еще два, чтобы обеспечить соблюдение блокады"

- CENTCOM

Напомним, 14 июля ВМС США возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня.

За два месяца силы Центрального командования перенаправили 142 соблюдавших блокаду судна и вывели из строя девять нарушителей. При этом военные позволили более чем 50 коммерческим судам с гуманитарной помощью пройти через зону блокады.