Россия открыта для диалога на одном условии – Володин

РФ остается открытой для диалога, но это должен быть диалог на равных. Как отметил Володин, дружба это улица с двусторонним движением.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая сегодня на заключительном пленарном заседании Думы восьмого созыва, рассказал об открытости Российской Федерации в диалогу.

"Определяя наши задачи по развитию межпарламентских связей, мы руководствовались принципом "Россия открыта для диалога, но на равных". Выстраивая отношения, основанные на дружбе, взаимовыгодном сотрудничестве, учете национальных интересов"

– Вячеслав Володин

Он добавил, что депутаты делали все, чтобы укрепить отношения с теми, кто разделяет принципы России.

"Дружба - это улица с двусторонним движением. Мы не приемлем вмешательство во внутренние дела независимых государств, никому не позволим посягать на наши ценности и суверенитет. Мы выступаем за многополярный мир и справедливое мироустройство"

– Вячеслав Володин

Напомним, выборы в Госдуму девятого созыва назначены на сентябрь 2026 года.