Вестник Кавказа

Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября – ЦИК

Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября – ЦИК
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выборы в Госдуму РФ в этом году пройдут с 18 по 20 сентября. Решение принято ЦИК.

Голосование на выборах в Госдуму в этом году будет трехдневным – с 18 по 20 сентября. Такое решение принял ЦИК России.

Отметим, что ранее российский лидер Владимир Путин утвердил датой голосования 20 сентября, при этом ЦИК обладает полномочиями решать вопрос о продолжительности голосования. 

Напомним, что впервые многодневное голосование было использовано при проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году. Подобная практика также была применена при проведении парламентских выборов в 2021 году и при проведении президентских выборов в 2024 году.

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