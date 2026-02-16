Голосование на выборах депутатов Госдумы пройдет с 18 по 20 сентября – ЦИК

Выборы в Госдуму РФ в этом году пройдут с 18 по 20 сентября. Решение принято ЦИК.

Голосование на выборах в Госдуму в этом году будет трехдневным – с 18 по 20 сентября. Такое решение принял ЦИК России.

Отметим, что ранее российский лидер Владимир Путин утвердил датой голосования 20 сентября, при этом ЦИК обладает полномочиями решать вопрос о продолжительности голосования.

Напомним, что впервые многодневное голосование было использовано при проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году. Подобная практика также была применена при проведении парламентских выборов в 2021 году и при проведении президентских выборов в 2024 году.