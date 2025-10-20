Вестник Кавказа

Россияне все чаще выбирают для отдыха сельский туризм

Река Чулышман
© Фото: Татьяна Отвагина/ “Вестник Кавказа“
В России сохраняется стабильный спрос на сельский туризм, и в число лучших регионов, специализирующихся на таком виде отдыха, попали локации Краснодарского края и Карачаево-Черкесии.

Несмотря на обилие других предложений, в России не падает спрос на отдых в деревнях и на фермах в России, выяснили специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

"Отдых в сельских отелях, гостевых домах и на фермах нельзя назвать дешевым - стоимость ночи выросла на 5% и составила 12,2 тыс, тем не менее, спрос на отдых в сельской местности остается стабильным. При этом сельский туризм в России сохраняет формат коротких поездок"

- материалы исследования

Пятерку самых популярных регионов России для сельского туризма традиционно возглавляют Ленинградская и Московская области, однако опрошенные путешественники высоко оценили отдых на Алтае, в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии, сообщает RT.

Сильнее всего вырос спрос на одиночные путешествия, и это вполне объяснимо: отдых в деревне или на ферме – хороший способ побыть наедине с собой, устроить цифровой детокс или сменить обстановку для удаленной работы, полагают в сервисе путешествий.

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