Россияне все чаще выбирают для отдыха сельский туризм

Несмотря на обилие других предложений, в России не падает спрос на отдых в деревнях и на фермах в России, выяснили специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Отдых в сельских отелях, гостевых домах и на фермах нельзя назвать дешевым - стоимость ночи выросла на 5% и составила 12,2 тыс, тем не менее, спрос на отдых в сельской местности остается стабильным. При этом сельский туризм в России сохраняет формат коротких поездок"
- материалы исследования
Пятерку самых популярных регионов России для сельского туризма традиционно возглавляют Ленинградская и Московская области, однако опрошенные путешественники высоко оценили отдых на Алтае, в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии, сообщает RT.
Сильнее всего вырос спрос на одиночные путешествия, и это вполне объяснимо: отдых в деревне или на ферме – хороший способ побыть наедине с собой, устроить цифровой детокс или сменить обстановку для удаленной работы, полагают в сервисе путешествий.