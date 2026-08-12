Покушение на главу Минобороны предотвратили в Израиле

Спецслужбы Израиля сорвали покушение на главу Минобороны страны Исраэля Каца. Об этом пишут местные средства массовой информации.
Покушение планировалось в ходе церемонии открытия поселения Ганим в северной части Самарии.
Данную информацию также подтвердили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Члены террористической ячейки были задержаны в ходе спецоперации, проведенной израильскими спецслужбами в ночь с 12 на 13 августа.
"Вчера вечером спецназ Ямам – национальное контртеррористическое подразделение государства Израиль – действовал, получив точные разведывательные указания от ШАБАК и под руководством бригады Менаше, чтобы арестовать разыскиваемых лиц, причастных к террористической деятельности в Дженине, которые, по подозрению, планировали совершить нападение в ближайшее время"
– ЦАХАЛ