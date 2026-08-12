Покушение на главу Минобороны предотвратили в Израиле

В Израиле члены террористической ячейки планировали на этой неделе совершить покушение на Исраэля Каца. Оно было предотвращено местными спецслужбами.

Спецслужбы Израиля сорвали покушение на главу Минобороны страны Исраэля Каца. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Покушение планировалось в ходе церемонии открытия поселения Ганим в северной части Самарии.

Данную информацию также подтвердили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Члены террористической ячейки были задержаны в ходе спецоперации, проведенной израильскими спецслужбами в ночь с 12 на 13 августа.

"Вчера вечером спецназ Ямам – национальное контртеррористическое подразделение государства Израиль – действовал, получив точные разведывательные указания от ШАБАК и под руководством бригады Менаше, чтобы арестовать разыскиваемых лиц, причастных к террористической деятельности в Дженине, которые, по подозрению, планировали совершить нападение в ближайшее время"

– ЦАХАЛ