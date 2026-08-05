Вестник Кавказа

Граница России и Грузии закрыта – КПП Дарьяли эвакуирован

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Эвакуация произведена на таможенном пункте "Дарьяли" на российско-грузинской границе на территории Грузии. Причина – опасность стихийного бедствия.

Пункт пропуска "Дарьяли" на границе РФ и Грузии был эвакуирован в четверг, сообщение об инциденте распространило МВД Грузии.

В нем говорится, что решение об эвакуации было принято после срабатывания автоматической системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях.

Согласно протоколу безопасности, с территории пункта вывели всех работающих там, включая сотрудников патрульной и пограничной полиции, таможенников и сотрудников частных компаний.

Также было перекрыто движение в обоих направлениях у села Гвелети, запрет касался всех видов транспорта.

Напомним, что система оповещения установлена в ущелье реки Девдораки, она отслеживает колебания уровня воды. Почему система сработала сегодня, выясняют специалисты.

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