На Эльбрусе стартовал всероссийский пленэр молодых художников

Самая высокая точка Европы – гора Эльбрус в Кабардино-Балкарии – сегодня стала центром притяжения молодых художников со всей России, которые собрались здесь на пленэр. Их работы покажут на выставке в Нальчике.

Студенты и выпускники творческих вузов России сегодня собрались на всероссийском пленэре "С мольбертом к вершине Эльбруса", проходящем в Кабардино-Балкарии: на фоне величественной вершины они создают полотна, посвященные природе, истории и культурному наследию региона, сообщили в пресс-службе правительства КБР.

"Главная идея - соединить современное искусство с историей Кавказа. Особое внимание уделено подвигу легендарного альпиниста Алексея Берберашвили, который в 1966 году поднялся на восточную вершину Эльбруса на мотоцикле"

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Горные пейзажи привлекли к себе представителей художественных школ и творческих мастерских Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов России, передает портал "Это Кавказ".

Участники проекта уже побывали у подножия Эльбруса, в Чегеме, а сейчас работают в Черекском районе КЧР, где пишут полотна с видами горных ландшафтов и исторических мест, отмечается в сообщении.

Инициатором проекта выступило творческое объединение "Время молодых. XXI век".

Работы молодых не пропадут втуне – их можно будет увидеть на выставке, которая откроется во вторник, 18 августа, в музее имени А.Л.Ткаченко в столице КБР городе Нальчике.