Германия сменила посла в Грузии

Барбара Фос возглавила посольство Германии в Грузии. Ее предшественник Петер Фишер занимал должность посла с 2022 года по июнь 2026 года.

Новым послом Германии в Грузии назначена Барбара Фос. Об этом рассказали в посольстве ФРГ в Тбилиси.

Последние три года Фос занимала должность консула в индийской Калькутте, передает газета "Взгляд". Ранее работала в посольствах Германии в Израиле, Нигерии, Танзании и в постпредстве в ООН.

Напомним, предыдущим послом ФРГ в Тбилиси был Петер Фишер. Он покинул должность в июне текущего года.