Вестник Кавказа

Верхний Ларс сейчас: движение открыто для всех видов машин

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
"Росгранстрой" объявил о возобновлении движения по Военно-Грузинской дороге для автомобилей. Ранее сегодня оно было прервано после сработавшей системы оповещения в Девдораки.

Пункт пропуска "Верхний Ларс", расположенный на границе России и Грузии, открыли для всех видов транспортных средств. Об этом сказано в сообщении, распространенном 13 августа ФГКУ "Росгранстрой".

Движение было возобновлено с 18:00.

"С 18.00 Военно-Грузинская дорога открывается для всех видов транспорта"

– "Росгранстрой"

Ранее сегодня российско-грузинская граница и участок дороги Гудаури-Коби, соединяющий Россию и Грузию, были закрыты для проезда всех видов транспорта из-за сработавшей системы оповещения в Девдораки.

Напомним, Военно-Грузинская дорога – единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией.

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