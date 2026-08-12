Товары из Турции все чаще вывозятся через иранский терминал Базерган

Турецкие грузоперевозчики с ростом рисков морских перевозок по Черному морю нарастили транзит грузовых автомобилей через терминал Базерган в Иране, который может стать важнейшим звеном в торговле ИРИ с Европой.

Количество транзитных грузовых автомобилей, проследовавших через пограничный терминал Базерган на границе Ирана с Турцией, за последние четыре месяца по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 19%, заявил председатель Организации дорог и транспорта Ирана Реза Акбари, передает пресс-служба министерства дорог и градостроительства страны.

"Развитие пограничного терминала Базерган может сыграть эффективную роль в увеличении его транзитного и торгового потенциала наряду с… упрощением пограничных процедур, единым управлением контролем грузовых автомобилей и сокращением случаев простоя машин"

- Реза Акбари

У терминала есть потенциал для роста – он может быть повышен до одной тысячи машин в сутки, этот вопрос регулярно обсуждается с турецкой стороной, и рост грузоперевозок – это первые результаты этих обсуждений, поведал Акбари, передает Trend.

Уже утвержден комплексный план по развитию этого пограничного терминала и определена подрядная компания, которая оборудует значительную часть его инфраструктуры.

В ходе работ планируется разделить торговые, пассажирские и местные переходы, что создаст условия для быстрого и беспрепятственного прохода торговых грузовиков. В перспективе у терминала есть все шансы стать важнейшими сухопутными воротами в торговле Ирана с Европой, добавил Реза Акбари.