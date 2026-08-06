Вестник Кавказа

Хакан направляется в Египет

Хакан направляется в Египет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Турции в четверг совершит визит в Египет, где примет участие в заседании Турецко-египетской совместной группы планирования и проведет двусторонние встречи.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет сегодня в Египет, информирует турецкое внешнеполитическое ведомство.

В рамках двухдневного визита министр примет участие во втором заседании Турецко-египетской совместной группы планирования. Встреч пройдет под сопредседательством глав МИД Турции и Египта, будут обсуждаться вопросы двусторонней повестки. Стороны обсудят итоги второго заседания Турецко-египетского Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, который проходит в Каире 4 февраля, а также подготовку к третьему заседанию, которое планируется организовать в Турции.

Также Фидан в Каире проведет двусторонние встречи, состоятся обсуждения региональных вопросов.

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