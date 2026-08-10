Защитник "Краснодара" будет выступать за "Ахмат"

"Ахмат" усилился защитником Кириллом Кистеневым. Он будет выступать за грозненскую команду на правах аренды.

Защитник футбольного клуба "Краснодара" Кирилл Кистенев перешел в "Ахмат" на правах аренды. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте грозненской команды.

В прошлом сезоне Кистенев выступал на правах аренды за "Велес".

"Крайний защитник Кирилл Кистенев перешел в "Ахмат" из "Краснодара" на правах аренды до января 2027 года с правом выкупа. В прошлом сезоне игрок выступал за "Велес" также на правах аренды. Приветствуем Кирилла и желаем удачи!"

– пресс-служба "Ахмата"

Защитник будет будет играть за грозненскую команду под 54-м номером.

Напомним, после трех туров "Ахмат" с 2 очками располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Возглавляет первенство "Краснодар", в активе которого 9 очков.