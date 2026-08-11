СМИ: Судоходство в Ормузском проливе сократилось в пять раз

Вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа судоходство в Ормузском проливе упало в пять раз, пишут американские СМИ.

Движение танкеров и торговых судов через Ормуз сократилось в пять раз, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о полном контроле Вашингтона над проливом, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что количество судов, проходящих через акваторию пролива упало со 130 до 26 единиц.

Объясняется это тем, что до сих пор существует высокий риск атак и взлета стоимости страхования.

"Данные систем отслеживания судов показывают, что во вторник через пролив прошло всего 14 кораблей, хотя до начала войны этот морской путь обычно проходили более 130 судов в день. Движение оставалось низким на протяжении всего июля — в среднем 26 проходов в сутки, а в июне — 33 в день"

– Wall Street Journal

Как пишет газета, иранцы смогли фактически заблокировать Ормузский пролив без прямого столкновения с ВМС США.

Поскольку стоимость страховки выросла на $3-10 млн, танкеры вынуждены "либо отключать транспондеры, либо просить разрешения на проход у Корпуса стражей исламской революции", отмечают источники.

Одновременно с этим, срыв июньского соглашения о возобновлении судоходства пошатнул устойчивость мирового энергетического рынка, который потерял с момента эскалации конфликта в феврале около 2,6 млрд баррелей нефти, пишет WSJ.

Все это противоречит недавним заявлениям президента США о том, что американские силы контролируют Ормузский пролив, но он остается закрыт только для тех судов, которые следуют в Иран, говорится в публикации.