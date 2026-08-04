Северный Кавказ стал лидером по приросту лесов в XXI веке

Площадь лесов с начала нынешнего века больше всего увеличилась в Северо-Кавказском федеральном округе – такие результаты, как рассказали в издательстве "Наука", дал анализ спутниковых данных.

СКФО оказался лидером по объему прироста лесов в РФ с 2001 года, рассказала пресс-секретарь издательства "Наука" Лейла Джумалиева.

По ее словам, ученые проанализировали спутниковые данные за 2001-2024 годы.

Джумалиева уточнила, что в целом по России лесов стало больше, однако отдельные регионы отличаются по этому показателю, пишет ТАСС.

"Наиболее заметное увеличение площади лесов за рассматриваемый период зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе"

– Лейла Джумалиева

В исследовании уточняется, что за рассматриваемый период площадь российских лесов увеличилась с 744,84 млн га до 794,61 млн га, в том числе за счет зарастания неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Негативно на леса влияют пожары, рубки и т.д., однако их последствия затем нивелируются лесовосстановлением, отметила Джумалиева.