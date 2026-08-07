Вестник Кавказа

Баку и Астана нарастили закупку российского зерна

Пшеница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Казахстан названы крупнейшими зарубежными покупателями российского зерна из Саратовской области.

Крупнейшими импортерами зерна из Саратовской области остаются в течение последних лет Азербайджан и Казахстан, рассказала замминистра сельского хозяйства региона Наталья Мариевская.

Как сообщает телеканал "Саратов 24", об этом она заявила в ходе заседания аграрного комитета областной думы.

"С начала сезона объeм отгрузок превысил 2,5 млн т — это вдвое больше, чем годом ранее"

— Наталья Мариевская 

Как отмечает Россельхознадзор, в 2024 году Азербайджан закупил 446 тыс т зерна из Саратовской области.

В 2025 году объем поставок продовольственной пшеницы увеличился на 198 тыс т, также рассказала замминистра.

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