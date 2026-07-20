Новую археологическую культуру выделят после раскопок в Дагестане

Археологи планируют выделить отдельную археологическую культуру по результатам раскопок в Республике Дагестан уже осенью этого года.

Специалисты могут выделить новую археологическую культуру после завершения масштабных археологических раскопок в Дагестане, сообщил заместитель руководителя по науке Кавказской экспедиции ИА РАН Роман Мимоход.

"Это самое крупное поселение энеолита, которое мы копаем, и Хизри Амирханов, сотрудник нашего института, академик Российской академии наук, проанализировав кремниевую индустрию этого поселения, предлагает сейчас уже выделить отдельную догогнинскую археологическую культуру"

– Роман Мимоход

Он отметил, что раскопки в республике планируют завершить уже в середине осени текущего года.

После чего, по словам замруководителя, археологи приступят к обработке коллекции и написанию отчета.

Научное осмысление идеи уже началось, поделился он в интервью ТАСС.

"По такому памятнику предлагается выделять отдельную культуру. Дальнейшие масштабные работы могут привести приведут к выявлению еще поселений этого типа"

– Роман Мимоход