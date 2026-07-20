Вестник Кавказа

Новую археологическую культуру выделят после раскопок в Дагестане

Музей в замке Святого Петра в Бодруме
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Археологи планируют выделить отдельную археологическую культуру по результатам раскопок в Республике Дагестан уже осенью этого года.

Специалисты могут выделить новую археологическую культуру после завершения масштабных археологических раскопок в Дагестане, сообщил заместитель руководителя по науке Кавказской экспедиции ИА РАН Роман Мимоход.

"Это самое крупное поселение энеолита, которое мы копаем, и Хизри Амирханов, сотрудник нашего института, академик Российской академии наук, проанализировав кремниевую индустрию этого поселения, предлагает сейчас уже выделить отдельную догогнинскую археологическую культуру"

– Роман Мимоход

Он отметил, что раскопки в республике планируют завершить уже в середине осени текущего года.

После чего, по словам замруководителя, археологи приступят к обработке коллекции и написанию отчета.

Научное осмысление идеи уже началось, поделился он в интервью ТАСС.

"По такому памятнику предлагается выделять отдельную культуру. Дальнейшие масштабные работы могут привести приведут к выявлению еще поселений этого типа"

 – Роман Мимоход 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1360 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.