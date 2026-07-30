В Палестине выразили признательность за поддержку со стороны РФ

Советник президента Палестины заявил, что в стране высоко оценивают позицию России и президента Владимира Путина по палестинской проблеме.

Палестинский народ высоко ценит поддержку россиян и президента России Владимира Путина, такое заявление сделал советник президента Палестины Махмуд Аль-Хаббаш.

Об этом он сообщил в телефонном разговоре с главой Духовного собрания мусульман РФ муфтием Равилем Гайнутдином, рассказала пресс-служба ДУМ России.

Он отметил, что Палестина с благодарностью относится к позиции РФ по конфликту вокруг сектора Газа.

"Мы высоко ценим позицию России и лично президента РФ Владимира Путина по палестинскому вопросу, важности защиты прав палестинского народа"

— Махмуд Аль-Хаббаш

Также он отметил факт того, что Палестина ощущает также поддержку со стороны российских мусульман.

Советник президента особо отметил важность недопустимости эскалации напряженности вокруг Храмовой горы в Иерусалиме.

По его словам, исламские и христианские святыни постоянно находятся в зоне риска на фоне непрекращающегося конфликта в регионе.

Со стороны ДУМ РФ также была выражена признательность за стремление к укреплению сотрудничества между управлением мусульман России и религиозными институтами Палестины, рассказали в пресс-службе.