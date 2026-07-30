В Палестине выразили признательность за поддержку со стороны РФ

Палестинский народ высоко ценит поддержку россиян и президента России Владимира Путина, такое заявление сделал советник президента Палестины Махмуд Аль-Хаббаш.
Об этом он сообщил в телефонном разговоре с главой Духовного собрания мусульман РФ муфтием Равилем Гайнутдином, рассказала пресс-служба ДУМ России.
Он отметил, что Палестина с благодарностью относится к позиции РФ по конфликту вокруг сектора Газа.
"Мы высоко ценим позицию России и лично президента РФ Владимира Путина по палестинскому вопросу, важности защиты прав палестинского народа"
— Махмуд Аль-Хаббаш
Также он отметил факт того, что Палестина ощущает также поддержку со стороны российских мусульман.
Советник президента особо отметил важность недопустимости эскалации напряженности вокруг Храмовой горы в Иерусалиме.
По его словам, исламские и христианские святыни постоянно находятся в зоне риска на фоне непрекращающегося конфликта в регионе.
Со стороны ДУМ РФ также была выражена признательность за стремление к укреплению сотрудничества между управлением мусульман России и религиозными институтами Палестины, рассказали в пресс-службе.