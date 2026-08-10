Вестник Кавказа

Грузинские аэропорты установили исторический рекорд

Аэропорт Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Важный рекорд был зафиксирован в Грузии: в воздушных гаванях страны было совершено рекордное количество взлетов и посадок.

Исторический рекорд по числу рейсов зарегистрирован в аэропортах Грузии, о нем сообщают грузинские СМИ.

Речь идет о воскресенье 9 августа 2026 года. В этот день воздушные гавани Грузии приняли и отправили в общей сложности 306 самолетов. Такое количество взлетов и посадок на 4,8% превысило предыдущий рекорд, зафиксированный 26 июля, также в воскресенье: тогда было совершено 292 рейса.

В общей сложности на минувшей неделе в Европе, по сведениям организации по безопасности воздушной навигации EUROCONTROL, было отмечено шесть новых рекордов. Один из них был установлен именно в грузинских аэропортах.

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