Грузинские аэропорты установили исторический рекорд

Важный рекорд был зафиксирован в Грузии: в воздушных гаванях страны было совершено рекордное количество взлетов и посадок.

Исторический рекорд по числу рейсов зарегистрирован в аэропортах Грузии, о нем сообщают грузинские СМИ.

Речь идет о воскресенье 9 августа 2026 года. В этот день воздушные гавани Грузии приняли и отправили в общей сложности 306 самолетов. Такое количество взлетов и посадок на 4,8% превысило предыдущий рекорд, зафиксированный 26 июля, также в воскресенье: тогда было совершено 292 рейса.

В общей сложности на минувшей неделе в Европе, по сведениям организации по безопасности воздушной навигации EUROCONTROL, было отмечено шесть новых рекордов. Один из них был установлен именно в грузинских аэропортах.