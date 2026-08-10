Трамп заявил о неизбежном крахе экономики Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил об успехе экономического давления на Иран и скором крахе экономики страны. Об этом сообщает радиостанция Real America's Voice.
Он также подчеркнул, что Тегеран сталкивается с инфляцией в 300%, обесцениванием валюты и уходом солдат из-за отсутствия выплат, в то время как США полностью контролируют иранские финансы, блокируют заимствования и готовы нанести по республике новый сильный удар.
Напомним, США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако 8 июля американские военные возобновили масштабные удары из-за нарушения договоренностей по Ормузскому проливу.
Отметим, представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее назвал регулярное увеличение санкций опасной зависимостью Вашингтона, прокомментировав слова главы Минфина США Скотта Бессента об успехе ограничений и инфляции в 150-180%.