Кабмин продлил сниженный до 10% норматив продаж бензина на бирже до конца 2026 года

Кабинет министров РФ продлил до 31 декабря 2026 года действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на бирже.

Правительство России постановлением продлило до 31 декабря 2026 года действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на биржевых торгах. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке"

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Прежний срок действия сниженного норматива истекал 30 сентября. Новый документ позволяет учитывать при подсчете продаж топливо, реализованное по адресным и внебиржевым контрактам для сельхозпроизводителей, строительных компаний и РЖД.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) до конца 2026 года приостановила действие специальных правил определения цен при закупках моторного топлива для государственных и муниципальных нужд. Аналогичные меры по заморозке порядка расчета стоимости принимало и правительство РФ.