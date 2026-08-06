Россия вошла в тройку популярных туристических направлений

По итогам первого полугодия 2026 года Россия вошла в тройку самых востребованных туристами направлений и обошла ОАЭ, получив долю в 10% от общего объема бронирований.

Внутренний туристический поток в России увеличился на 56% за шесть месяцев 2026 года, обеспечив стране попадание в тройку самых популярных направлений для отдыха. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours.

Лидерами рынка остаются Турция и Египет, занявшие 31% и 29% от общего объема реализованных путевок соответственно. Замкнувшая тройку лидеров Россия получила долю в 10%. Четвертое и пятое места достались Таиланду с показателем 9% и Вьетнаму с долей в 7%. Шестую строчку заняли ОАЭ, чья доля сократилась и составила 4% против прошлогодних 11%. За ними следуют Китай с 3%, Абхазия с 2%, Мальдивы с 1,5% и Шри-Ланка с 0,6%.

Средняя стоимость поездок по внутренним маршрутам за отчетный период незначительно уменьшилась с 60,8 тыс рублей до 59,6 тыс рублей. В это же время средний чек на туристические путевки в ОАЭ снизился на 8%, упав со 188,5 тыс до 174 тыс рублей.

Отметим, ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что въездной иностранный туристический поток в страну за первое полугодие 2026 года вырос на 7,5% и достиг 676 443 визитов. Позитивная динамика обеспечена путешественниками из стран Азии, в то время как число поездок со стороны государств Ближнего Востока показало резкое падение.