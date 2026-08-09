Москва призывает Ереван определиться с референдумом по ЕС до декабря

Вопрос о проведении в Армении всенародного референдума о выборе между пребыванием в ЕАЭС и вступлением в ЕС Ереван, заявили в МИД РФ, должен решить до декабря.

Армянской стороне стоит решиться на проведение референдума по присоединению к Евросоюзу или отказу от него в пользу ЕАЭС до зимы, предупредил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Он напомнил, что в декабре состоится встреча глав стран-участниц ЕАЭС, на ней будут обсуждаться дальнейшие меры по отношению к Армении, пишет ТАСС.

"Очевидно, что, если к тому моменту призыв о референдуме не будет услышан, лидеры примут этот факт во внимание при определении соответствующих дальнейших совместных шагов"

– Михаил Галузин

Дипломат напомнило о совместном заявлении президентов РФ, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, принятом 29 мая. В нем Армению призывают провести общенациональный референдум о выборе между вступлением в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Согласно документу, референдум стоит провести в возможно короткие сроки, точная дата не определена.

"При этом уже обозначено, что данный вопрос вновь будет обсуждаться в ходе декабрьского заседания Высшего Евразийского экономического совета, когда главам государств должны будут представить доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года"

– Михаил Галузин

Почему Армения не проводит референдум?

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что Ереван продолжит откладывать организацию референдума до того времени, когда у армянских властей появится уверенность в интеграции в Евросоюз.

"В настоящее время уже вполне серьезно обсуждается перспектива заморозки участия Армении в Евразийском экономическом союзе. Другие члены ЕАЭС настаивают на том, чтобы Ереван уже в ближайшее время определился, будет ли он оставаться в объединении или выйдет из ЕАЭС и начнет процесс интеграции в Евросоюз. Важно, что никто не запрещает Армении развивать тесные отношения с третьими странами, в том числе европейскими, но она должна делать это не в ущерб ЕАЭС и не за его счет", - прежде всего сказал он.

"Власти Армении пока отказываются от проведения такого референдума, поскольку хотят сохранить те преференции, которые получают армянские предприятия и рабочие в едином пространстве ЕАЭС, вплоть до того момента, когда они получат гарантии перспективы членства в Евросоюзе. В последние годы именно участие в ЕАЭС обеспечивало динамичный экономический рост Армении. Это видно по всем статистическим данным: в торговле, инвестициях, переводах, туризме Армения является бенефициаром ЕАЭС и открытого доступа к российскому рынку. Если население выскажется на референдуме за интеграцию в ЕС, республика лишится этих выгод", - обратил внимание Константин Тасиц.

"Однако ситуация сейчас достигла такой остроты, что отказ от проведения референдума тоже грозит Армении утратой преференций в ЕАЭС. Поскольку премьер-министр Никол Пашинян планирует проведение референдума по изменению Конституции Армении, ничто не мешает ему организовать одновременное всенародное голосование и по дальнейшему интеграционному вектору республики. Россия заявила, что в любом случае она заинтересована в том, чтобы сохранить добрые отношения с Арменией, и никто не собирается их искусственно разрывать – но спонсировать дрейф Армении на Запад Москва не считает целесообразным", - заключил регионовед.