Израиль и Ливан проведут следующие переговоры не раньше осени – СМИ

Источник рассказал, что до конца лета никаких ливано-израильских переговоров не будет. По его словам, контакты в лучшем случае состоятся осенью.

Следующий раунд переговоров Израиля и Ливана под эгидой Соединенных Штатов пройдет не раньше осени. Об этом рассказал информированный дипломатический источник.

По его словам, в ближайшее время никаких контактов ждать не стоит, передает Al Mayadeen.

"В ближайшем будущем переговоров не предвидится. Если новый раунд переговоров и состоится, то, скорее всего, после лета"

– источник

Он отметил, что на прошедшем в начале августа в Риме 7-м раунде консультаций в Риме представители США и Израиля отказались от предложенного Ливаном расширения "пилотных зон" до достижения прогресса в двух уже согласованных районах. По словам источника, они также потребовали от Ливана, чтобы движение "Хезболла" покинуло высоты Али-ат-Тахер в районе Набатии в южной части Ливана.