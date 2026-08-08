Каладзе заявил, что урон от возможных санкций Тбилиси против РФ понесла бы сама Грузия. Он также обвинил ЕС в двойных стандартах за призывы присоединиться к экономическому давлению на Москву.

Глава городской администрации Тбилиси и генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе назвал причину, почему Грузия не присоединяется к санкционному режиму против РФ. Как отметил Каладзе, санкции против Москвы не нанесли бы урона российской экономике, однако оказались бы ударом для самой Грузии.

"Мы очень хорошо знаем, что никакого ущерба не нанесли бы России [введя санкции], однако нанесли бы урон собственной стране, народу, тем семьям и людям, которые 24 часа трудятся, делают всё для того, чтобы их семьи жили в достатке"

– Каха Каладзе

По словам Каладзе, Евросоюз придерживается двойных стандартов, так как продолжает торговать с РФ, призывая других к разрыву экономических контактов с Москвой. Он назвал подобную ситуацию "позорной".