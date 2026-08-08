Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил о готовности Москвы к расширению прагматичных связей с грузинской стороной.

Россия готова к развитию прагматичных контактов с Грузией, такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

"Мы открыты к дальнейшему расширению прагматичных связей с Тбилиси. Очевидно, что залог успешного развития Грузии – не в конфронтации, а в сотрудничестве с нашей страной"

– Михаил Галузин

Замглавы МИД РФ констатировал, что российско-грузинские контакты на политическом уровне отсутствуют, причина – неготовность к ним Тбилиси, пишет ТАСС.

Дипломат добавил, что тяжело делать выводы о продуктивности такой позиции, но грузинские власти придерживаются именно ее.

Замминистра также подчеркнул естественность для России и Грузии партнерских отношений, что связано с географической и исторической близостью стран. По его словам, данный факт подтверждается тем, что даже беспрецедентное давление на Тбилиси со стороны Запада не сыграло ожидаемой им роли, и Грузия не отказалась от взаимодействия с Россией.