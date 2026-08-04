Сотрудничество в сфере искусственного интеллекта обсудили Ереван и Астана

В Ереване прошла встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Казахстана, министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиев. Об этом пишут армянские СМИ.
Стороны поговорили о перспективах армяно-казахстанского сотрудничества в сферах цифровизации, искусственного интеллекта, центров обработки данных.
Кроме того, затрагивались другие направления, которые представляют обоюдный интерес.
На встрече также была отмечена важность реализации совместных программ с всемирно авторитетными организациями.
Напомним, Жаслан Мадиев прибыл в Армению, чтобы принять участие в церемонии открытия завода ИИ. Данное предприятие было создано в сотрудничестве Firebird AI и мировой технологической компании NVIDIA.