Вестник Кавказа

Сотрудничество в сфере искусственного интеллекта обсудили Ереван и Астана

Сотрудничество в сфере искусственного интеллекта обсудили Ереван и Астана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вице-премьер Армении обсудил с коллегой из Казахстана перспективы взаимодействия двух стран в сфере искусственного интеллекта. Встреча прошла в Ереване.

В Ереване прошла встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна и вице-премьера Казахстана, министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиев. Об этом пишут армянские СМИ.

Стороны поговорили о перспективах армяно-казахстанского сотрудничества в сферах цифровизации, искусственного интеллекта, центров обработки данных.

Кроме того, затрагивались другие направления, которые представляют обоюдный интерес.

На встрече также была отмечена важность реализации совместных программ с всемирно авторитетными организациями.

Напомним, Жаслан Мадиев прибыл в Армению, чтобы принять участие в церемонии открытия завода ИИ. Данное предприятие было создано в сотрудничестве Firebird AI и мировой технологической компании NVIDIA.

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