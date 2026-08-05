Израиль разрешил начать восстановительные работы в секторе Газа

Власти Израиля одобрили проведение восстановительных работ в секторе Газа. Речь идет о строительстве инфраструктуры в районе восточного Рафаха.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны Исраэль Кац дали добро на проведение восстановительных работ в той части сектора Газа, которая не находится под контролем радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщают израильские средства массовой информации.

Речь идет о работах в районе восточного Рафаха в южной части анклава. Он расположен неподалеку от "Желтой линии", обозначающей линию прекращения огня, и контролируется Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

На первом этапе планируется подготовить инфраструктуру для строительства временного жилья.

Решение было принято примерно две недели назад, однако официально о нем не сообщалось.

К проекту могут подключить подрядчиков и рабочих из Газы, однако им дадут доступ к месту проведения работ только после того, как они пройдут проверку безопасности.

В канцелярии премьер-министра рассказали, что инфраструктурные работы в этом районе ведутся уже несколько месяцев в рамках проекта, поддерживаемого ОАЭ. Там уточнили, что данную территорию предварительно очистили от террористической инфраструктуры и тоннелей.

При этом строительством систем водоснабжения, канализации и электроснабжения будут заниматься специалисты под контролем ЦАХАЛ, а не жители анклава.

Напомним, ранее Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что масштабные работы по восстановлению Газы начнутся только после разоружения ХАМАС.