Вестник Кавказа

Первые за пять месяцев кадры с Хаменеи показали в Иране

Вид на Тегеран
© Фото: Борис Лутизаде/ “Вестник Кавказа“
Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана в марте текущего года. С тех пор он ни разу не появлялся на публике.

В Иране впервые за пять месяцев продемонстрировали кадры с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи.

На видео, обнародованном агентством Mehr, Хаменеи сидит в окружении нескольких человек. При этом дата съемки неизвестна.

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана в марте нынешнего года после смерти своего отца. Али Хаменеи погиб в ходе удара США и Израиля.

Напомним, Моджтаба Хаменеи ни разу не появлялся на публике с конца февраля из-за травм, полученных при ударе по резиденции.

Ранее СМИ сообщали, что американское ЦРУ и израильский Моссад проводят совместную операцию по поиску верховного лидера ИРИ.

 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
2390 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.