Первые за пять месяцев кадры с Хаменеи показали в Иране

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана в марте текущего года. С тех пор он ни разу не появлялся на публике.

В Иране впервые за пять месяцев продемонстрировали кадры с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи.

На видео, обнародованном агентством Mehr, Хаменеи сидит в окружении нескольких человек. При этом дата съемки неизвестна.

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана в марте нынешнего года после смерти своего отца. Али Хаменеи погиб в ходе удара США и Израиля.

Напомним, Моджтаба Хаменеи ни разу не появлялся на публике с конца февраля из-за травм, полученных при ударе по резиденции.

Ранее СМИ сообщали, что американское ЦРУ и израильский Моссад проводят совместную операцию по поиску верховного лидера ИРИ.